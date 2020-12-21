Сказочный образ: Гагарина в белоснежном платье-бюстье с пышной юбкой появилась на съемках

Полина Гагарина еще в октябре позаботилась о том, чтобы в ее гардеробе были новые наряды. Ежегодно декабрь становится для звезд тем временем, когда у них кипит работа. Несмотря на пандемию коронавируса, съемки новогодних концертов и передач проходят, но с условием соблюдения мер безопасности. Певица уже побывала на «Песне года» и «Золотом граммофоне». До главной ночи в году остается меньше двух недель, поэтому у артистки нет свободного времени.

Очередной день Полина начала на съемочной площадки. Она облачилась в белоснежное платье-бюстье с ниспадающими рукавами из атласа. Подол наряда девушка поддерживала руками. Ей также сделали аккуратную укладку и макияж в неброских тонах. «Иди за мной. Ну, иди же», — говорила она помощнице. В итоге Гагарина оказалась на сцене, украшенной белыми елками. По всей видимости, она выступила на шоу «Угадай мелодию».

Накануне в передаче также снялись Наталья Подольская и Саша Савельева. Они буду радовать зрителей хорошим настроением в новогодние каникулы.

Многие поклонники восхитились образом Гагариной. Фанаты назвали ее наряд сказочным. «Какая красотка», «Прям невеста», «Ой, мне нравится», «Сказочное платье», «Принцесса наша», «Стройная какая», — прокомментировали кадры подписчики.

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