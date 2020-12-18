С акцентом на ноги: Полина Гагарина выступила в золотистом мини-платье с эффектом мерцания

Певица призналась, что очень устала. Однако перед поклонниками она предстала в одном из самых красивых нарядов.

Полина Гагарина не привыкла жаловаться. Она всегда излучает позитив. Так, в этом году певица рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым, но не рассказывала об этом. Еще весной появились первые слухи о проблемах в ее семье, но на развод она подала лишь в декабре. Также артистка прокомментировала случившееся и отметила, что осталась с дружеских отношения с экс-мужем и не собирается с ним ничего делить.

Теперь все свободное время Полина посвящает детям. У нее подрастает трехлетняя дочка Мия и сын Андрей от первого брака. Недавно старшего наследника певица сводила в кино. Артистка успела обновить гардероб, поэтому теперь с радостью выступает в обновках. Накануне она дала акустический концерт. Гагарина облачилась в платье-бюстье с черным ажурным корсетом и пышной атласной юбкой цвета фуксии. Она исполнила свои хиты с музыкантами.

А вот ночью певица отправилась выступать на сцене. По всей видимости, она участвовала в съемках передачи, на которой представила свою новую песню «Зима». Девушка для такого случая выбрала золотистое мини-платье с эффектом мерцания и босоножки.

А так как близится финал шоу «Голос», то на следующий день певица отправилась на репетицию. Она позволила снять себя в знаменитом красном кресле наставника. При этом артистка предстала в лосинах и ярком полосатом свитере.

«Меняем песню, я все придумала», — заявила звезда.

Многие фанаты отметили, что им нравятся ее костюмы для выступлений, но в повседневных образах девушка показалась им более мягкой и нежной. С наступлением декабря многие звезды едва находят время на отдых. Гагарина не скрывает, что сильно устает.