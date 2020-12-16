«Отличный вечер»: Татьяна Навка в кожаных лосинах и розовой рубашке предстала на съемках КВН

Фигуристка стала членом жюри в финале телевизионной игры. Она смогла не только посмеяться от души, но и увидеться со звездами.

Татьяна Навка в этом году смогла больше времени провести с семьей из-за пандемии. Летом она с радостью путешествовала с дочкой Надеждой, а также коротала время дома во время карантина со старшей наследницей Сашей Жулиной. А вот с наступлением осени спортсменка вернулась к работе. Она снимается в разных проектах, включая «Ледниковый период», тренирует юных фигуристов и готовится представить публики ледовые постановки.

Накануне Навка успела не только побывать в своей академии фигурного катания, потренироваться с Петром Чернышевым, но и появиться на съемках финальной игры КВН. Спортсменка стала одним из членов жюри. Она пришла в зал в кожаных лосинах и рубашке оверсайз ярко-розового цвета. Акцент на талии девушка сделала с помощью пояса. Дополнили ее ауфит туфли на каблуке. Татьяна собрала волосы в небрежный пучок и сделала неброский макияж.

Фигуристка поприветствовала звездных гостей и публику. Она не только смогла посмеяться от души, но и повидаться с друзьями. В этот день на съемках также была Пелагея.

«Отдельная планета юмора, позитива, молодости и креатива — КВН! Я бы даже сказала, что это целая кузница юмора! Всех секретов вчерашней игры рассказывать не буду, спойлеры выдавать тоже, хотя ой как хочется, но чуть позже все сами увидите на Первом! Одно могу сказать точно — смотрите, не пожалеете, отличный вечер вам будет обеспечен! Мне же безумно приятно посещать игры КВН, всегда с большой радостью и удовольствием соглашаюсь быть в составе жюри!» — поделилась Навка.

Поклонники восхитились образом спортсменки. Многие отметили, что такой яркий повседневный лук ей идет. «Как всегда красивая, жизнерадостная!», «Ох, какой у вас наряд», «Очень красивая», «Такая жизнерадостная», «Прям стройняшка», «Красивая наша Таня», «Очень женственная», «Уже ждем выпуска, смотреть нечего», «Какая красота, улыбка вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

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