«Такая прелесть невозможная!»: Кузьмина своим выступлением на льду восхитила Тарасову

Ольга Кузьмина раньше была знаменита своими ролями в сериалах. Она играла в популярной картине «Кухня», а также не раз появлялась в рекламе. Рыжеволосая девушка полюбилась многим зрителям. А в этом году она приняла участие в шоу «Ледниковый период». С первых выходов на лед ей удалось впечатлить судей проекта. Примечательно, что шесть раз из 14 она получала высшие баллы за свои выступления в паре с Александром Энбертом.

Кузьминой удается перевоплощаться в разных персонажей от Тоси Кислицыной из «Девчат» до Лилу Далас из «Пятого элемента». А вот для полуфинала шоу девушка и ее напарник просто показали людей, которые пытаются взобраться на вершину, но сначала падают много раз, а в итоге взбираются вдвоем, преодолевая все преграды. Ольга на льду предстала в нюдовом мини-платье. Она не только выполнила поддержки, но и сложные элементы.

Актриса получила высшие баллы, сразив всех судей, даже приглашенного гостя Милоша Биковича. Она возгласила список участников, заняв верхнюю строчку, а также став главной претенденткой на победу в проекте.

«Прямо такая прелесть невозможная! Такой настоящий номер. Пока мы идем по жизни, мы идем по этой лестнице, мы преодолеваем одну за другой ступеньки. Мы учимся, смотрим, преодолеваем. Мы стараемся туда идти, руки все в кровь, но каждый раз мы хотим идти в верх, мы туда стремимся. Сегодня я видела идеальное просто катание. Если бы было 7.0, сегодня это можно было бы поставить. Никаких ошибок, потрясающее скольжение, жимов. Я вообще не вижу, что она раньше не каталась. Я в восторге от тебя. В его руках можно не бояться, но в любых руках надо бояться. Сам номер и ваше стремление, как вы срывались от туда, тем сладостнее потом, когда туда взобрались, не знаю, как. Поздравляю вас, вы просто тронули меня до глубины души», — высказалась Татьяна Тарасова. «Я бы сказала, что этот номер — олицетворение жизни. Вы отобразили то стремление, минуты отчаяния и разочарования. Я смотрела на ваш номер и видела в вас себя. Спасибо за эти эмоции», — отметила Елена Исинбаева.

«Мы переглянулись, когда Ольга сделала эту подкрутку! Непрофессионалы не знают, на сколько это сложно, не каждый спортсмен уже после спорта такое делает. Смелость невероятная. Отдельное спасибо за то, как ты раскрыла Александра», — поделилась мнением Татьяна Навка.

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