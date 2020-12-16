«Я прям мандаринка»: Ольга Бузова облачилась в дутый пуховик с эффектом глянца

Телеведущая провела весь день на съемках. Она похвасталась своим новым зимним аутфитом.

Ольга Бузова привыкла, что всегда находится на виду у поклонников. Девушка привыкла обо всем рассказывать фанатам. Если осенью у нее едва хватало времени даже на отдых, так как она постоянно проводила время на ледовой арене, то с наступлением зимы у телеведущей начались новогодние съемки. При этом артистка старается при любой удобной ситуации успеть показать подписчикам свой наряд.

Так если 15 декабря Ольга успела сменить минимум три образа, то на следующий день девушка несколько часов не выходила на связь. Она отправилась на съемку, чтобы разбавить свой контент в Insragram. Делиться подробностями телеведущая не стала, но запечатлела себя в автомобиле.

Бузова предстала в дутом черном пуховике с эффектом глянца. При этом подклад у наряда был оранжевого цвета. Артистка сделала макияж в тон пуховику. Ее глаза были подчеркнутыми оранжевыми тенями.

«Я прям мандаринка такая сегодня! Макияж немного рыженький. Съемки, съемки..», — отметила она.

Ольга снова вышла в эфир только вечером. Она похвасталась, что наснимала много интересного. Девушка поспешила на съемочную площадку «Дома-2». Поклонники восхитились ярким зимним аутфитом звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Какая крутая», «Очень мило, лиса», «Крутой пуховик», Классная такая«, «Очень нравится», «Макияж чумовой», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Отметим, что объемные пуховики стали трендом сезона. Ранее в них предстали: Яна Рудковская, Ирина Пегова и другие известные модницы.

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