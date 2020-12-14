«Снегурочка»: Водянова в небесном пуховике повеселилась с детьми в снегу на Кольском полуострове

Наталья Водянова еще недавно делилась кадрами, сделанными в роскошном особняке в Париже. В этом году девушка вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Они вместе уже девять лет и воспитывают не только общих детей, но и наследников модели от первого брака. Часто в гости к ним приезжают родственники русской красавицы. Но в декабре, нарядив дома елку, девушка уехала в Россию со своими старшими детьми.

Еще года назад Водянова стала сниматься для сериала, показывала наследникам красивые места. Тогда они побывали в Сочи, а также еще в нескольких крупных городах. Теперь модель ворвалась в настоящую зиму. После Москвы, где она показала детям лес, а также жилье своих друзей, Наталья приехала в Мурманск. Там у нее была экскурсия по ледоколу «Ленин». Она призналась, что сыновья и дочка были в восторге.

А 14 декабря звездная семья оказалась на Кольском полуострове. Они забрались на гору в снегоступах. Водянова облачилась в пуховик небесного цвета и вязаную шапку. Старший сын девушки Лукас облачился в белых пуховик, а Нева и Виктор — в красные. Они порезвились в снегу и насладились красотами пейзажей.

«От южных морей до полярного края», — написала звезда.

Она также подловила дочку, которая с трудом забралась на вершину. Девочка то и дело скатывалась вниз. «Нет, нет, нет», — кричала она. «Давай, детка», — подбадривала ее мама.

«Нева — Снегурочка», — заявила модель. Она устроила наследникам фотосессию в снегу.

Друг Водяновой сопровождал их. Он рассказал о том, где они находятся: «Я никогда не был в Хибинах, но мы находимся примерно в начале Хибин — это крупные горы на Кольском полуострове. Здесь находится Кировск — довольно приличный горнолыжный курорт».

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