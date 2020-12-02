Редкий кадр: Наталья Водянова показала четырехлетнего сына Антуана Арно у нарядной елки

Модель уже начала готовиться к праздникам. Она украсила роскошный особняк в Париже.

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. Однако девушка никогда не скучает. Она много путешествует, а также занимается собственным благотворительным фондом «Обнаженные сердца». В этом году модель переехала в новый особняк со своей семьей. Она уже девять лет живет в браке с миллиардером Антуаном Арно. У них двое общих детей Роман и Максим. Также от прошлых отношений у девушки еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор.

больше по теме Наталья Водянова в сливочном свитере и приталенной юбке макси покружилась в центре Парижа Поклонники были очарованы элегантным образом модели в светлых тонах.

Минувшей осенью Наталья вышла замуж за своего избранника. Она хотела устроить пышное торжество летом, но из-за пандемии коронавируса от такой затеи отказалась. Модель успела отдохнуть в Сен-Тропе, а недавно у нее погостила бабушка, с которой девушка старается видеться каждый год. Теперь встречи по работе Водянова устраивает с помощью видеосвязи, поэтому больше времени проводит дома. Уже 1 декабря она украсила особняк к новогодним праздникам.

В соцсети модель поделилась кадром, на котором похвасталась нарядной елкой в елочный игрушках и гирляндах. Первым пришел оценить красоту ее младший сын Роман. Четырехлетнего наследника девушка показывает крайне редко. Она до сих пор прячет его лицо. Мальчик предстал в пижаме и с двумя конфетами в руках в виде сладких тростей.

«Рома был здесь», — написала звезда.

Поклонники удивились тому, как вырос мальчик. Многие уверены, что растет копией отца Антуана. Также фанатам понравился интерьер в доме модели. На стенах можно увидеть картины и плакаты. Этот Новый год Наталья впервые встретит в статусе жены миллиардера.

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