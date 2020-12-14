«В условиях Севера»: Водянова облачилась в одинаковые пуховики оверсайз с детьми

Наталья Водянова не скрывает, что любит свою родину. Девушка давно живет в Париже, но каждый год старается приезжать в Россию. Она не раз брала с собой в поездки старших детей от первого брака: Неву, Лукаса и Виктора. А вот ее младшие сыновья от Антуана Арно — Роман и Максим — редко сопровождают маму. Она предпочитает не показывать малышей публике, хотя недавно сделала исключение. Нарядив особняк к новогодним праздникам, модель устроила своим наследникам русские каникулы.

Недавно Наталья привезла их в Москву, где они побывали в гостях у друзей звездной мамы и погуляли по лесу. А потом семья приехала в Мурманск. Там Наталья устроила детям экскурсию по деревне, а также показала побережье Баренцева моря. Также они побывали на борту знаменитого ледокола «Ленин». Для экскурсии Водянова оделась в одном стиле с наследниками. Все они предстали в алых пуховиках оверсайз.

«Этот невероятный российский бренд держал нас в тепле в условиях Севера», — отметила звезда.

Модель смогла осмотреть каюты, а ее старший сын даже сыграл в шахматы. Они в итоге так устали, что едва не заснули на палубе.

«Укачало», — призналась Наталья.

Поклонники восхитились стилем family look. Многие похвалили модель за то, что она просвещает своих наследников и показывает им такие места. Сама девушка призналась, что их поездка — часть съемок для кино.

«В следующем году выйдет сериал про наши путешествия. Там будут все впечатления. Ну, а если коротко, то дети под огромным впечатлением!» — отметила она.

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