«Счастливые»: Водянова в плюшевой шубе кремового цвета прогулялась с детьми по Москве

Модель побывала в гостях у людей, которые приютили ослепшую собаку из приюта. Девушка была рада повидать четвероного друга и пообщаться с доброй семьей из России.

Наталья Водянова живет в роскошном особняке в Париже. Модель счастлива в отношениях с миллиардером Антуаном Арно. Спустя девять лет совместной жизни влюбленные минувшей осенью поженились. От пышной свадьбы они отказались из-за пандемии коронавируса. У пары есть двое общих сыновей: Роман и Максим. Также у девушки от прошлых отношений с британским аристократом есть еще трое наследников — Лукас, Нева и Виктор. Они живут все вместе.

Недавно Водянова принимала у себя дома бабушку, которая приехала с ней повидаться и отпраздновать день рождения. Девушка очень любит своих родных и не забывает о корнях. На днях она неожиданно приехала в Москву вместе со старшими наследниками. Они успели побывать в гостях у балерины, погулять по заснеженному лесу и нарядить елку у дизайнера Ульяны Сергеенко. Наталья была рада пообщаться с друзьями, а ее наследники стали ближе к русской культуре.

Очередной день звездная семья провела снова в Москве. Они посетили квартиру, в которой теперь живет пес Гомер. Его год назад модель нашла в сочинском приюте. Ей было жалко ослепшего пса и она нашла ему новую семью. В соцсети девушка опубликовала фото, на котором здоровается с четвероногим другом. Наталья предстала в трикотажном платье миди с высоким воротом. Погладили собаку и ее дети, а потом хозяева дома их угостили едой.

«Спасибо за гостеприимство, дорогая Тома и за то, что ты и ваша чудесная семья дали уют, дом и любовь Гомеру», — отметила звезда.

Потом Водянова прогулялась с детьми по Москве. Она надела плюшевую объемную шубу и кожаные сапоги без каблука. Лукас надел черный пуховик, а Нева и Виктор — белый. «По росту дураков, но счастливые», — шутливо написала модель.

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