«Зверский холод»: Водянова в кучерявой шубе и «золотых» варежках приехала в тундру с детьми

Модель устроила своей семье «русские каникулы». Девушка почувствовала настоящие морозы, как только оказалась в Мурманской области.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но уже длительное время живет в Париже. Девушка стала знаменитой топ-моделью. Теперь она дружит с модельерами и занимается благотворительностью. Также модель воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Романа и Максима, рожденных от нынешнего мужа Антуана Арно. Воспитанию наследников она уделяет все свободное время.

В 2019 году Водянова показала старшим детям красивые места России в летнее время года. А в декабре она снова отправилась с ними в поездку. Их путь начался с Москвы, где они побывали в гостях у балерины, а также нарядили елку в доме дизайнера Ульяны Сергеенко и погуляли по лесу. Потом Наталья приехала в Мурманскую область. Уже сойдя с трапа самолета она почувствовала настоящие морозы.

Модель облачилась в горчичный свитер, объемную курчавую шубу кремового цвета и шапку-ушанку с анималистическим принтом. Ее образ дополняли варежки золотого цвета.

Девушку попросили показать, как она бы кричала. Она стала рычать и смеяться.

«Слышали ли вы как звучит зверский холод?!» — задала риторический вопрос звезда.

Затем Водянова запечатлела детей, которые снимали на телефон пейзажи. Им удалось побывать на побережье Баренцева моря, а после посещения деревни Териберка они отправились в тундру.

«Русские каникулы», — написала в соцсети модель.

Поклонники пришли в восторг от кадров из путешествия знаменитой семьи. «Орет по-русски, наша девка», «Вот вы смешная. Сразу видна русская душа», «Господи я так ржу, что от моего смеха рядом все ржут, но никто не знает чего я ржу», «Шапка, как в детстве», «Это было неожиданно и круто», «Ух ты, Наташа, у нас в гостях, неожиданно», — прокомментировали пост подписчики.

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