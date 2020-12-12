«Новый год в гостях»: Барановская в кашемировом джемпере оверсайз приехала в особняк Гордона

Юлия Барановская не скрывает, что после расставания с Андреем Аршавиным она не только смогла построить карьеру на телевидении, но и обрела много друзей. Недавно девушка с радостью поздравила Александра Васильева с днем рождения. Они вместе ведут «Модный приговор». А потом она не могла не одарить комплиментами Эмина Агаларова, который отпраздновал свое 41-летие. Девушка не раз становилась ведущей на его фестивале «Жара».

А 12 декабря Юлия не только успела появиться на премии «Золотой граммофон», но и навестила своего коллегу Александра Гордона. обычно они много времени проводят вместе на работе. Однако свой выходной телеведущая посвятила приятному времяпрепровождению. Девушка отправилась в загородный особняк Гордона вместе с рыжим из «Иванушек» Андреем Григорьевым-Апполоновым.

Они не только пообщались и обсудили последние события, но и сделали фото на память. Барановская была облачена в юбку-макси свело-персикового оттенка и кашемировый джемпер оверсайз. А Александр Гарриевич поверх рубашки и джинс надел теплую кремовую тунику.

«Новый год в гостях у Гордона в его загородном доме», — похвасталась телеведущая.

Поклонники восхитились образом Юлии. Многие одарили комплиментами ведущий. «Ты без Саши не можешь», «Забавно вышло с ногой», «Любимые наши», «Обожаю вас и Александра», «Какие вы классные», «Ой, какие уютные», «Приятно видеть без глянца и лоска», — прокомментировали пост подписчики.

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