«Сашенька»: Барановская в твидовом жакете и нежно-розовом платье запечатлелась с Васильевым

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным доказала, что она сильная женщина, которая сама справляется с трудностями. Она стала сама воспитывать троих детей и построила карьеру на телевидении. Девушка ведет разные передачи, а также является соведущей на шоу «Модный приговор». Там она стала близко общаться с историком моды Александром Васильевым. Поклонники заметили, что наряды самой знаменитости с тех пор стали более продуманными.

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8 декабря Юлия поспешила поздравить коллегу с днем рождения. Васильеву исполнилось 62 года. В соцсети девушка разместила снимки, сделанные в студии «Модного приговора». На всех фото именинник облачен в черные брюки и яркие принтованные пиджаки. А вот Барановская отметилась в нежно-розовом платье и твидовом жакете, который дополнила туфлями в тон. На еще одном снимке она обнимала Александра, представ в шифоновом платье макси пудрового оттенка.

«Сашенька, с днем рождения! Вы очень интересный собеседник, столько всего знаете и так виртуозно владеете словом. Вы очень добрый и щедрый, умеете создать отличную дружескую обстановку вокруг себя. Сашенька, будьте всегда здоровы! Отношусь к вам с большим уважением!» — написала девушка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. При этом многие восхитились образами Юлии. «Какие вы классные», «Такая счастливая», «Видно, что вы дружите», «Наряды у вас отменные», «Юлия, вы такая нежная», «Васильев точно поработал над вашим стилем», «Лучшие ведущие», «Ваш жакет и нежное платье просто прекрасны», «Всегда жду именно вас в этой передаче», — стали комментировать пост подписчики.

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