«Дарящий столько любви»: Барановская в платье свободного кроя получила поцелуй от Эмина

Юлия Барановская минувшей весной призналась, что рассталась с очередным бойфрендом после двух лет отношений. Свою личную жизнь она предпочитает скрывать после разрыва отношений с Андреем Аршавиным. Девушка смогла построить карьеру на телевидении. также она сама воспитывает троих наследников: 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и восьмилетнего Арсения. Телеведущая старается все свободное время уделять детям.

Не раз Юлия участвовала в фестивале «Жара», который организовывает Эмин Агаларов. Девушка ведет концерты и с радостью сотрудничает с бизнесменом. Более того, они не раз вместе отмечали Новый год. У Эмина тоже есть дети от двух бывших жен, которых он очень любит. Не удивительно, что у него всегда есть, о чем поговорить с Барановской. 12 декабря девушка поздравила его с днем рождения.

Она поделилась редкими кадрами с одного из праздников. Юлия предстала в коралловом платье свободного кроя. Наряд дополняли крупные серьги. Эмин на кадрах обнял телеведущую и поцеловал в висок.

«Год от года ты растешь, развиваешься, тебе всегда важно, чтобы все, что ты делаешь было сделано на максимум и даже больше. Я не знаю сколько часов в твоих сутках, но ты удивительным образом успеваешь все. Ты прекрасный отец, дарящий столько любви, внимания и заботы своим детям. Талантливый артист, бизнесмен и отличный друг. Будь очень-очень счастлив, и пусть твоя самая добрая улыбка всегда сияет на лице», — написала звезда.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что Юлия и Эмин гармонично смотрятся вместе. «Ой как вы оказывается хорошо вместе смотритесь!», «Какая красивая пара могла бы быть», «Как пара! Оба красивые», «Юля, вы красавица», «Какой же он красавчик, вау», — прокомментировали пост подписчики.

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