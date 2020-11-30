Юлия Барановская в куртке-рубашке и широких джинсах прогулялась в парке с детьми

Юлия Барановская не скрывает, что очень дорожит своей семьей. После расставания с с Андреем Аршавиным, она сама воспитывает троих детей. Футболист долгое время не виделся с сыновьями и дочкой, но около года назад возобновил с ними общение. При этом спортсмен не стремится их содержать и недавно через суд уменьшил сумму алиментов. При этом младший сын Арсений пошел по его стопам. Его зачислили в футбольную академию «Спартака».

больше по теме Юлия Барановская в черном комбинезоне и серебристых лодочках повеселилась с друзьями Телеведущая побывала на вечеринке в честь дня рождения мужа ее подруги, устроив имениннику сюрприз.

А накануне Юлия решила показать семейную идиллию. Она опубликовала видео, где проводит время с наследниками. Девушка призналась, что ее жизнь очень насыщенная, но именно детям она уделяет все свободные минутки. Телеведущая решила поддержать акцию и посадить дерево в парке в честь рождения своих наследников. На кадрах Барановская предстала в широких джинсах, небесном джемпере и куртке-рубашке оверсайз. Она гуляла и обнималась с сыновьями.

«Возможность высадить дерево в честь своего ребенка и видеть, как оно растет вместе с ним, — это не только невероятно трогательно, но и важно для экологии нашей столицы», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Также многие отметили, что Арсений и Артем подросли. А вот дочка знаменитости Яна на видео не отметилась. «Классная идея и Москва красивая», «Это так мило», «Юля — красотка», «Мальчики у тебя прекрасные», «Сильная женщина сама садит дерево», «Крутая», «Вот у вас идеальная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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