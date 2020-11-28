Полина Гагарина в брюках клеш и сливочной блузке позировала с сыном на ковровой дорожке

Полина Гагарина минувшей весной стала свободной девушкой. После карантина она подтвердила, что развелась с мужем Дмитрием Исхаковым. Теперь певица старается большую часть свободного времени проводить с наследниками.

От первого мужа Петра Кислову у нее подрастает 13-летний сын Андрей, а от Исхакова — дочка Мия, которой всего три года. Несмотря на пандемию коронавируса, артистка почти не сидит без дела. Она регулярно ездит на съемки разных проектов.

На днях Полина порезвилась в снегу со своей младшей наследницей. Девочка уже хорошо разговаривает и даже поет. Артистка любит с ней устраивать тренировки.

А 28 ноября певица поделилась кадрами с ковровой дорожки. Она посетила премьеру мультфильма «Полное погружение». Для такого случая она облачилась в черные брюки клеш и сливочную блузку на запах с рукавами-колокольчиками. Остроносые туфли-лодочки и кожаная сумка дополняли ее образ.

Гагарина позировала под руку с подросшим сыном. Андрей уже стал ростом с маму. Он выбрал кэжуал стиль, надев рубашку оверсайз и кепку.

Поклонники удивились тому, что на этот раз певица отказалась от страз и сапогов-чулков. Сдержанный и элегантный образ восхитил пользователей Сети. Многие также едва узнали повзрослевшего сына девушки.

А позже Полина вновь отправилась на работу. На очередных съемках она уже блистала в белом мини-платье с открытой спиной и мерцающим эффектом. Полина демонстрировала стройные ноги. Она получила множество комплиментов.

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