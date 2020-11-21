«С моей принцессой!»: Гагарина в полосатой куртке и плюшевых уггах порезвилась с дочкой в снегу

Полина Гагарина с недавних пор снова может считаться завидной невестой. Она рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Так в 33 года девушка пережила уже второй развод. От каждого из супругов у нее остались дети: сын Андрей и дочка Мия. Теперь артистка сама заботится о наследниках. При этом она стала еще больше работать, несмотря на пандемию коронавируса. Практически каждый день певица ездит на съемки.

Недавно Полина делилась кадрами со съемок «Голоса». Она отметилась там в женственном платье, представив новую песню. А вот субботу, 21 ноября, певица посвятила дочке. Так как в Москве выпал пушистый снег, многие звезды отправились с детьми лепить снеговиков. Артистка тоже решила порезвиться в снегу в своем дворе. Гагарина облачилась в полосатый пуховик под зебру и черные теплые брюки. Образ дополняли мягкие плюшевые угги сливочного цвета.

А вот Мия облачилась в розовый комбинезон и шапку пурпурного цвета. Они скатывались с горки, валялись в снегу и играли в другие зимние игры.

«Лучший день с моей принцессой! Снеговика слепили, с горки скатились (много раз, очень много), в снежки поиграли, в чудовище и принцессу по ролям тоже. Теперь можно и поспать», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, какая Полина заботливая мама. Многие также поразились тому, какой взрослой стала ее наследница. «Прелесть», «Такие классные», «Ну нереальные просто. Милота зашкаливает», «Сначала думала что за девочка с Миюшей играет, потом присмотрелась, оказывается Полина! Только молодеет с каждым годом», «Ваша дочка будет просто шикарным продолжением вашей звездной карьере», — прокомментировали пост подписчики.

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