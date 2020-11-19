«Очень красивая»: Полина Гагарина в «золотом» платье в пол по фигуре позировала на съемках

Певица поделилась кадрами, на которых делает вид, что поет как Уитни Хьюстон. Она предстала в новом наряде, восхитив даже работников съемочной группы.

Полина Гагарина в последнее время работает с двойным усердием. Несмотря на сложную ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса, она старается не упускать возможность, чтобы заработать. И хоть пока певица не может давать концерты, как и ее коллеги, она снимается в шоу «Голос», а также участвует в других развлекательных проектах. А вот свободное время она посвящает дочке Мие и сыну Андрею. Как известно, в этом году артистка развелась с мужем Дмитрием Исхаковым, поэтому сама заботится о наследниках.

В силу приближения зимы, а также новогодних праздников, Полина недавно обновила гардероб. Она купила несколько вечерних платьев, а также повседневных нарядов и даже шубу. Девушка старается жить новой жизнью. Она уже принимала участие в новогоднем концерте. Тогда певица выбрала мини-платье с зеркальными вставками. А теперь Гагарина оказалась на студийных съемках. Возможно, что она записывает праздничные поздравления для телезрителей.

В кадре девушка предстала в роскошном вечернем платье в пол на тонких бретельках с разрезом. Наряд в золотых тонах со сверкающим эффектом подчеркнул ее стройную фигуру. Туфли-лодочки нюдового цвета визуально удлинили ноги. Она сделал волнистые локоны и макияж с акцентом на глаза. Пока устанавливалась аппаратура, Полина делала вид, что поет хит Уитни Хьюстон, который играл в колонках.

«Полина, чуть правее. Полина, посмотри в камеру, пожалуйста. Очень красивая», — сказал мужской закадровый голос одного из участников съемки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Поклонники тоже одарили ее комплиментами. «Мужик на заднем плане огонь», «Как всегда, шикарная», «Дааа, Уитни это отдельная любовь», «Господи, какая же она классная», «Боже, какой красивый образ!», «Очень стройная», «Ну богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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