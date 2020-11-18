Полина Гагарина в атласном платье-футляре с корсетом устроила дефиле на шоу «Голос»

Полина Гагарина недавно обновила гардероб. Певица несколько лет назад сильно похудела. А теперь она активно поддерживает себя в форме. А так как в этом году девушка развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым, она решила начать новую жизнь. Для начала блондинка обновила концертные костюмы, а потом порадовала себя повседневными нарядами и даже обзавелась шубой. Как и прежде, она много работает, чтобы обеспечивать двоих детей.

В этом году Полина снова стала наставницей в шоу «Голос». Накануне девушка побывала на репетиции и попозировала на фоне красных кресел, которые закутали в пленку. Тогда певица предстала в лаконичном сером платье с поясом. А на следующий день артистка уже пришла на съемки проекта. Несмотря на переживания фанатов, кресла освободили от пленки. Гагарина облачилась в нарядное черное платье-футляр из атласа. Пышные рукава-фонарики и узорчатый корсет придали образу элегантности.

«Мария Антуанетта на связи. А эта полоска свет!» — похвасталась звезда.

Потом Полина устроила дефиле в холле. Она вышагивала в туфлях-лодочках и пела свой новый хит «Ты не целуй». Поклонники были очарованы точеной фигурой девушки и ее сильным вокалом. «Трогательная песня, идеально подходящая под такой сильный душераздирающий вокал!», «Платье огонь! Статуэточка», «Какая девушка, какой голос», «Ты — произведение искусства», «Полин, ну вы как всегда шикарны», — прокомментировали пост подписчики.

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