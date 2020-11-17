Кресла в пленке: Гагарина в платье-рубашке пастельного цвета появилась на репетиции «Голоса»

Полина Гагарина в этом году работает не меньше, чем обычно. Она призналась, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Слухи об их расставании появились еще во время карантина. Причины размолвки так и остались тайной. Теперь артистка сама заботиться о сыне Андрее от первого брака и дочке Мии. При этом она не показывает ни грусти, ни усталости. Певица активно участвует в съемках разных передач.

Не так давно Полина посетила премию «Виктория», а также снялась в новогодней передаче. При этом она успевала заниматься спортом и уделять время наследникам. Несколько дней назад артистка пополнила гардероб платьями, костюмами и даже шубой. Она объявила, что начинает новую жизнь. А 17 ноября Гагарина отправилась на репетицию съемок шоу «Голос». Девушка появилась в полупустом зале. Даже кресла наставников были обмотаны в пленку.

Певица облачилась в одно из своих новых платьев пастельного цвета с юбкой-солнце и рукавами-буфами. Наряд она дополнила стильным кожаным поясом и массивными ботинками на шнуровке. Полина держала в руках микрофон и танцевала.

«Репетируем», — написала она.

Поклонники удивились тому, что студия так выглядит. При этом многие одарили комплиментами артистку, образ которой восхитил публику. «Все худее и худее», «Самая прекрасная», «Дюймовочка», «Худышка», «Что за девочка», «Теплые носочки», «Какая крутая», «Полина везде зажжет», «Крутое платье», — прокомментировали пост подписчики.

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