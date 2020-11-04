Пегова в алом платье с глубоким декольте показала растяжку на руках у Тихонова

Ирина Пегова привыкла удивлять публику. Хоть она и выросла в небольшом городке Выкса, девушка смогла построить карьеру в театре и кино. Нестандартная фигура не мешает актрисе получать хорошие роли, блистать на паркете и даже на льду. Недавно она стала участницей шоу «Ледниковый период». Ее партнером выступает Алексей Тихонов.

Пегова в обычной жизни часто носит платья и юбки солнце. На льду она также облачается в наряды подобного фасона, чтобы подчеркнуть все достоинства. В прошлый раз девушка станцевала в платье с перьями, получив высокие оценки судей. Похоже, что и для нового выхода на лед она сделала ставку на свое женское обаяние. Ирина облачилась в алое платье с акцентом на талии и глубоким декольте.

Актриса вместе с Тихоновым сделала несколько поддержек и даже похвасталась растяжкой, прямо на руках у партнера. В этот момент девушка засветила роскошную ложбинку. Они приготовили красочный номер, сделанный под музыку из мюзикла. Увидеть его можно будет уже в эту субботу, 7 ноября, на Первом канале. А узнать, какие образы выбрали другие участники шоу, можно прямо сейчас в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

Напомним, что в прошлый раз Елена Исинбаева одарила артистку комплиментами. Она призналась, что восхищается Ириной, ведь она для многих является примером того, как верить в себя и жить без комплексов, превращая свои формы в достоинство.