«Хочу носить белое»: Ирина Пегова позировала в силуэтном платье-футляре и трендовых ботинках

Ирина Пегова никогда не боялась трудностей. Актриса обладает пышными формами, но при этом не только построила карьеру в кино, но и постоянно участвует в телешоу. Ранее она победила в проекте «Танцы со звездами». Теперь артистка оттачивает способности и впечатляет судей на шоу «Ледниковый период». Недавно Елена Исинбаева одарила ее комплиментами и призналась, девушка многих вдохновляет любить себя такими, какие они есть.
На льду Пегова предстает в платьях миди и порой не стесняется надевать совсем короткие наряды. А накануне актриса поделилась кадрами с фотосессии, на которой позировала в платье-футляре молочного цвета и грубых трендовых ботинках на шнуровке. Она пила чашку кофе, позируя перед фотографом. При этом ее волосы были распущены, а природные черты лица подчеркнуты нюдовым макияжем.
«Все люди как люди, а я в белом! Я заметила, что очень часто у меня меняется любовь к цветам! А у вас?! Иногда люблю черный и не могу вылезти из черного неделями! Периодами не могу жить без красного и ощущаю острую потребность в алом! Цвет электрик это цвет, без которого вообще не могу представить свой гардероб! Серый — это такое богатство оттенков: и мокрый асфальт, и антрацитовый (обожаю серость). Ну, а белый? Очень сложный цвет, особенно с моей фигурой, казалось бы запрет, но нет, хочу носить белое, особенно зимой, а летом сам бог велел! Поэтому не могу ответить на вопрос какой любимый цвет!» — поделилась звезда.