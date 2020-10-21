Обаяние пошло в ход: Пегова в шелковом платье в горох исполнила «пьяный танец» с Тихоновым

Ирина Пегова всегда умело удивить поклонников. Актриса привыкла играть истинно русских женщин. Примечательно, что ей это очень близко, так как выросла она в деревне. Многие восхищаются тем, что девушка не страдает из-за комплексов. Пышную фигуру она сделала своей изюминкой. 42-летняя артистка уже побеждала в «Танцах со звездами». Теперь она пытается покорить лед в рамках шоу «Ледниковый период».

Пока судьи шоу не ставили максимальные баллы Ирине, хотя она получила 6 баллов за актерское мастерство. Образы актрисы на льду всегда женственные и органичные. Ее партнером выступает Алексей Тихонов. Ему приходится непросто, так как поддержки делать с девушкой, которая обладает нестандартной фигурой, еще сложнее. Однако их дуэт уже полюбился Татьяне Тарасовой. Не удивительно, что для очередного выступления, темой которого стали мелодии СССР, они решили перевоплотиться в задорных пьяниц.

Пегова облачилась в алое шелковое платье в горох. Ей сделали мелкие кудри и накрасили губы алой помадой. Каштановый жакет дополнял образ. На этот раз актриса прокатилась на одной ноге и даже оказалась на плечах Тихонова. Но самым впечатляющим оказался финал номера, когда она осталась в белом платье-сорочке. Постепенно девушка перевоплотилась в настоящую красотку, танцуя с напарником. Действия проходили под трек «Танго в сумасшедшем доме».

Поклонники поразились тому, как постройнела звезда. Многим уже не терпится увидеть ее выступление. Фанаты уверены, что актриса получит хорошие баллы. А узнать, как пройдет выступление Ирины, можно будет в субботу, 24 октября, на Первом канале. Если вам хочется увидеть образы других участников, то это можно сделать в большой колонке портала Teleprogramma.pro.