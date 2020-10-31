«Прелесть просто!»: Ирина Пегова в платье с перьями впечатлила судей самбой на льду

Ирина Пегова не скрывает, что не боится сложностей. Она обладает пышными формами, но это не помешало ей сделать карьеру в кино. Ко всему прочему, девушка всегда стильно и женственно выглядит. Теперь свое обаяние она демонстрирует и на льду в рамках проекта «Ледниковый период», где выступает в паре с Алексеем Тихоновым. Уже с первых выступлений девушка смогла произвести впечатление на членов жюри.

Так как теперь каждый выпуск одна пара покидает проект, то волнение у участников было еще сильнее. Ирина со своим напарником подготовила номер с бразильским танцем самба. Они выступили в роли певца и девушки, играющей на пианино. При этом актриса облачилась в черное платье с юбкой из перьев. Необычная песня придала номеру изюминки. Тихонов сделала несколько поддержек с Девушкой, а также показал чувство такта. Пегова в свою очередь улыбалась, а также похвасталась шпагатом.

Как оказалось, на тренировках, все было не так гладко. Не обошлось без травм. «Споткнулась и воткнула себе конек в ногу», — поделилась артистка. «Просто страшно становится и все», — добавила она. Однако это не помешало ей блестяще выступить на льду. Ирина получила высокие баллы и похвалу членов жюри.

«Ирина, в очередной раз бьете просто все стереотипы. Если вдруг через экраны телевизоров зрители на вас смотрят и думают, что у них какие-то комплексы, вы помогаете им эти комплексы разрушить. Вы просто разрушительница стереотипов, разрушительница неуверенности в себе. Я вас очень люблю. Вы для меня большой пример. Как вы открыто можете себя преподнести, как вы заставляете себя любить. вы знаете, это достойный пример, чтобы принимать себя такой, какая вы есть. И показать все свои достоинства всей стране. Вы просто молодец», — заявила Елена Исинбаева.

«Прелесть просто! И даже нечего сказать! И спотыкнулась она или нет. Не имеет этого значения. Таких номеров наберется очень мало. Это кто придумал — молодец. Это так здорово. Совершенно потрясающе все в ней сделано. И конечно органике не научишь. Педагоги нечего сделать не могут. Это смотрела бы и смотрела до завтра. Спасибо за такое чудное настроение! Леша, я люблю тебя с детства! Ты такой стал актер, просто чудо», — выразила свое мнение Татьяна Тарасова.

А вот покинула проект Надежда Михалкова, которая за все пять выпусков шоу так и не смогла впечатлить судей.