Шестой выпуск «Ледникового периода»: Бузова – Леди Гага, а Пегова в соблазнительном красном

Рассказываем и показываем, что будет в выпуске, который выйдет в эфир Первого канала 7 ноября.

В субботу, 7 ноября, на Первом канале покажут очередной выпуск «Ледникового периода». На телепроекте началась настоящая жара – на прошлой неделе шоу покинули актриса Надежда Михалкова с фигуристом Максимом Марининым. Жюри сочли, что эта пара оказалась слабее всех.

Темой шестого выпуска станут мюзиклы. Судить звезд будут на этот раз Филипп Киркоров, Михаил Швыдкой, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Регина Тодоренко, например, наденет белый парик и сыграет Душечку, а Роман Костомаров предстанет в женском платье.

Дмитрий Сычев и Мария Петрова покажут номер под трогательную музыку из рок-оперы «Юнона и Авось».

Владимир Маркони удивит зрителей под «Призрак в опере».

А Ольга Бузова замахнулась на роль Леди Гаги в фильме-мюзикле «Звезда родилась»!

В каких образах будут остальные артисты – подробнее в нашем фоторепортаже.