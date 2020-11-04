Шестой выпуск «Ледникового периода»: Бузова – Леди Гага, а Пегова в соблазнительном красном

В субботу, 7 ноября, на Первом канале покажут очередной выпуск «Ледникового периода». На телепроекте началась настоящая жара – на прошлой неделе шоу покинули актриса Надежда Михалкова с фигуристом Максимом Марининым. Жюри сочли, что эта пара оказалась слабее всех.
Темой шестого выпуска станут мюзиклы. Судить звезд будут на этот раз Филипп Киркоров, Михаил Швыдкой, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.
Регина Тодоренко, например, наденет белый парик и сыграет Душечку, а Роман Костомаров предстанет в женском платье.
Дмитрий Сычев и Мария Петрова покажут номер под трогательную музыку из рок-оперы «Юнона и Авось».
Владимир Маркони удивит зрителей под «Призрак в опере».
А Ольга Бузова замахнулась на роль Леди Гаги в фильме-мюзикле «Звезда родилась»!
В каких образах будут остальные артисты – подробнее в нашем фоторепортаже.