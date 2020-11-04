Что будет модно носить весной и летом 2021 года: видеообзор
Видео
Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Шестой выпуск «Ледникового периода»: Бузова – Леди Гага, а Пегова в соблазнительном красном

Рассказываем и показываем, что будет в выпуске, который выйдет в эфир Первого канала 7 ноября.

Шестой выпуск «Ледникового периода»: Бузова – Леди Гага, а Пегова в соблазнительном красном
Звезды в шестом выпуске «Ледникового периода». Фото: Первый канал

В субботу, 7 ноября, на Первом канале покажут очередной выпуск «Ледникового периода». На телепроекте началась настоящая жара – на прошлой неделе шоу покинули актриса Надежда Михалкова с фигуристом Максимом Марининым. Жюри сочли, что эта пара оказалась слабее всех.

Темой шестого выпуска станут мюзиклы. Судить звезд будут на этот раз Филипп Киркоров, Михаил Швыдкой, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Регина Тодоренко, например, наденет белый парик и сыграет Душечку, а Роман Костомаров предстанет в женском платье.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото: Первый канал

Дмитрий Сычев и Мария Петрова покажут номер под трогательную музыку из рок-оперы «Юнона и Авось».

Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Фото
Дмитрий Сычев и Мария Петрова. Фото: Первый канал

Владимир Маркони удивит зрителей под «Призрак в опере».

Владимир Маркони и Маргарита Дробязко. Фото
Владимир Маркони и Маргарита Дробязко. Фото: Первый канал

А Ольга Бузова замахнулась на роль Леди Гаги в фильме-мюзикле «Звезда родилась»!

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

В каких образах будут остальные артисты – подробнее в нашем фоторепортаже.

Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото: Первый канал
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото: Первый канал
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: Первый канал
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото: Первый канал
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото: Первый канал

Тэги

«Ледниковый период»Влад СоколовскийВлад ТопаловВладимир МаркониВольфганг ЧерниДмитрий СычевИрина ПеговаМария Луговая