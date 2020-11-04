Страсть пошла в ход: Кузьмина в кружевной сорочке и чулках блеснула фигурой перед Энбертом

Ольга Кузьмина в свое время снялась в сериале «Кухня», где сыграла сначала официантку, а потом управляющую. Хрупкая рыжеволосая девушка сразу завоевала любовь зрителей. А недавно она стала участницей «Ледникового периода». Никто не ожидал, что актриса с первых выходов на лед станет лидером проекта. В детстве она занималась танцами и гимнастикой, это ей помогает и в новом деле.

В прошлом выпуске Ольга перевоплотилась в стилягу. Ее зажигательный номер сразил судей. Она получила все высшие оценки. А ранее актриса показала целую военную драму на льду, доведя Татьяну Навку и других судей до слез. Каждый раз удивлять публику становится все сложнее, поэтому в новый номер артистка добавила перчинки. Кузьмина облачилась в черную кружевную сорочку и чулки. Ей сделали пышные кудри и вечерний макияж.

В таком соблазнительном образе она предстала перед своим напарником Александром Энбертом. Они станцевали чувственный танец на льду. Ольга снова блеснула растяжкой и справилась с высокими поддержками. Темой шестого выпуска станут мюзиклы, поэтому пара выбрала колоритную музыку. Увидеть их номер можно будет уже в эту субботу, 7 ноября, на Первом канале. А прямо сейчас узнать, какие образы выбрали другие участники проекта, можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

У Кузьминой уже появилось много новых поклонников, которые за нее болеют. А вот Ольга Бузова не может попасть даже в десятку участников, зато дважды стала лидером зрительского голосования. Она надеется, что еще сможет впечатлить судей.