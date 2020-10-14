Йовович отдыхает: Кузьмина в наряде из «Пятого элемента» показала безупречную фигуру на льду

Недавно стартовал очередной сезон шоу «Ледниковый период». Каждый год участниками проекта становятся знаменитости, которые за несколько недель стараются эффектно освоить азы фигурного катания. На этот раз им проходится непросто, так как помимо Татьяны Тарасовой и Татьяны Навки их выступление оценивает еще и Елена Исинбаева, которая оказалась очень строгой к новоявленным спортсменам.

В этом сезоне всех поражает на льду хрупкая актриса Ольга Кузьмина. Девушка стала лидером по итогам двух первых выпусков. Она выступает в паре с Александром Энбертом, заслуженным мастером спорта. Фигурист отмечает, что ему досталась очень хорошая партнерша, так как она в детстве занималась гимнастикой. И хоть ей порой страшно исполнять с ним поддержки, со своими задачами актриса справляется.

Как стало известно, третий выпуск шоу будет посвящен фильмам. Участники выступят под известные музыкальные композиции из мира кино. На этот раз Кузьмина перевоплотилась в героиню Милы Йовович — Лилу Даллас из «Пятого элемента». Она не побоялась облачиться в откровенный наряд из одних полосок ткани. А вот волосы ей даже не пришлось красить, так как девушка и так рыжая. Энберт в свою очередь примерил на себя наряд героя Брюса Уиллиса.

Они вновь поразили всех эффектными поддержками. Ольга легко взмывала в воздух при поддержке напарника и демонстрировала артистизм и грацию. А как ее старания оценили судьи, можно будет узнать в субботу, 17 октября, в 17:20 на Первом канале. Увидеть еще больше фото из нового выпуска можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.