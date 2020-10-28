Стиляги вернулись: Кузьмина в пышном розовом платье зажигательно станцевала с Энбертом на льду

Ольга Кузьмина многим знакома по ролям в комедийных сериалах. Также она не раз снималась в рекламе. Рыжеволосая актриса выглядит ярко и запоминающе, но мало кто знает, что ей уже 33 года. Она состоит в браке и воспитывает сына Гордея. А недавно девушка стала участницей шоу «Ледниковый период». Никто не ожидал, что хрупкая девушка окажется главной претенденткой на победу.

С первых дней катания на льду Ольга получает высшие баллы от судей. В прошлый раз она показала военную драму вместе с напарником Александром Энбертом. Они так впечатлили жюри, что получили в очередной раз максимальную оценку. По всей видимости, понижать планку актриса не собирается. Для нового выпуска пара подготовила номер в стиле стиляг. Кузьмина облачилась в пышное розовое платье с разноцветным подолом. Прическа в ретростиле с платком дополнила лук.

На этот раз девушка зажигательно станцевала с напарником твист и позволила ему сделать не просто поддержку, а прокрутить ее в воздухе. В какой-то момент она оказалась вверх тормашками. Номер получился впечатляющим, но как его оценили члены жюри, зрители узнают только в субботу, 31 октября. А уже сейчас любой желающий может увидеть образы других участников в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

К слову, в новом выпуске пары начнут покидать проект, поэтому он станет особенно волнующим. Как ни странно, но в числе тех, кто может стать номинантом, оказалась Ольга Бузова. Девушка еще ни разу не получала высокие оценки от судей.