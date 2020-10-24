«Все рыдали»: Ольга Кузьмина впечатлила Татьяну Навку и других судей военной драмой на льду

Ольга Кузьмина знакома зрителям по сериалу «Кухня», а также «Отель Элеон». Никто не догадывался, что в этой девушке целый кладезь таланта. В юности она занималась гимнастикой. Это ей существенно помогает на льду, так как она этой осенью участвует в проекте «Ледниковый период». Девушка с первых появлений на льду изумила судей. Она выступает в паре с Александром Энбертом. С каждым разом их напор становится все сильнее.

Ранее Ольга уже примеряла образ Лилу из «Пятого Элемента», а также играла готическую девочку. Новый выпуск был посвящен песням из СССР. Актриса облачилась в платье из голубого шелка. Она показала безупречный «тодес» на большой скорости, высокие поддержки и шпагат в воздухе. В конце номера рыжеволосая хрупкая девочка предстала с фотографией своего дедушки, который прошел всю войну. Он расплакалась, завершив катание. Вместе с ней пустили слезу судьи, а зал встал.

Ведущий Алексей Ягудин даже предложил Кузьминой сменить род деятельности и отправится на соревнования для фигуристов-любителей.

«Это эмоциональнейшая песня. Это „Журавли“, которые известны всему советскому народу. Вы показали Бессмертный полк, который выходит в один из важных, трагических дней. не знаю, можно ли пользоваться такими символами, такого горя и приклонения. Я сама считаю это неправильным. Это не может не попасть, потому что эта мелодия, с которой прошла наша жизнь», — отметила Татьяна Тарасова. «Это сильная точка в конце. Наверно, это сильно мощный символ, но мне она не помешала. Меня потрясла актерская работа и Ольги, и Александра. Это был светлый, легки й номер. они полностью поменяли настроение, эмоцию. Это потрясающая работа и тренер, и ребят. Это шедевр», — высказался тренер Александр Жулин.

«Никогда не думала, что я сидя здесь буду плакать. И еще до выхода Ольги в конце с фотографией, уже все рыдали и плакали. На мой взгляд, этот твой выход он добил нас. Это было правильно. Это наша история, и все ее должны знать», — добавила Татьяна Навка. По общим итогам Ольга стала лидером проекта, а это важно, так как со следующего выпуска пары будут выбывать из шоу.