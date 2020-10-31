Быстро повзрослела: 12-летняя дочка Алсу предстала в пудровом платье-толстовке и ботфортах

Алсу для многих поклонников является иконой стиля. В этом году она еще больше сблизилась со своими детьми. Во время карантина она постоянно была с дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Девушка также стала снимать ролики с наследницами и облачаться в молодежные наряды. В последнее время артистка часто носит спортивные костюмы, которые так любит ее 12-летняя дочка. Микелла, как известно, поклонница Билли Айлиш, которая скрывает фигуру под объемными нарядами.

Однако в Хеллоуин девушка решила перевоплотиться не в своего кумира, а в другую известную певицу. Дочка Алсу поделилась снимками, на которых предстала в пудровом платье-толстовке свободного кроя и черных бархатных ботфортах на каблуке. наследница певицы сделала высокий хвост надела серьги-кольца и сделала нежный макияж со стрелками. Микелла Абрамова позировала дома с микрофоном в руках.

Поклонники удивились тому, какой взрослой выглядит дочка звезды. Многие отметили, что дали бы ей 15 лет. При этом образ девушки их восхитил. Микелла не часто носит женственные наряды и, тем более, каблуки.

«Даже не скажешь что Микелле 12 лет», «Миккель самая большая гордость дедушки», «Дети сейчас ранние.Особенно девочки. Она еще и восточной крови», «Круто выглядишь», «С каждым днем все краше», «Микуся, не взрослей так скоро!», «Такая взрослая девушка», «Похожа на папу. Счастливая!», «Очень красивая девочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Хеллоуин в этом году отпраздновали многие звезды, включая Татьяну Навку с дочкой Надей и Ксению Бородину со своими детьми.