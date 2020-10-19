«Очень теплый и удобный»: Алсу отметилась на улице в демисезонном бирюзовом костюме

Алсу всегда отличалась особой элегантностью. Для каждого выхода в свет она тщательно подбирает наряды. Девушка растит троих детей, поэтому избегает вульгарных и откровенных образов. К слову, артистка обладает стройной фигурой, а ее моложавый вид удивляет многих фанатов. Они не перестают восхищаться тому, что жене бизнесмена Яна Абрамова удается сохранять красоту и молодость.

На карантине Алсу стала еще ближе к дочкам. Певица даже стала примерять молодежные образы. Она носила летом широкие джинсы, а также пополнила гардероб спортивными вещами. Примечательно, что на важных мероприятиях девушка старается появляться в более классических нарядах. В последнее время ей нравится рубашки и укороченные брюки. А накануне она прогулялась по улице в белоснежном пальто.

Но потом Алсу предстала в более комфортном луке. Она позировала в спортивном костюме бирюзового цвета. Худи оверсайз и хлопковые джоггеры из демисезонной коллекции, скрыли фигуру певицы. Она надела кроссовки и собрала волосы в пучок. Не исключено, что артистка устроила себе пробежку.

«Спасибо за очень теплый и удобный костюмчик», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой 37-летней артистки. Многие отметили, что стиль спорт шик ей идет и еще больше молодит. «Алсу действительно обворожительна», — отметила одна из подписчиц.