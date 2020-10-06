«Такой крутой день!»: Микелла Абрамова в костюме оверсайз цвета фуксия провела церемонию «ТЭФИ Kids»

12-летняя Микелла Абрамова, младшая дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, дебютировала в качестве ведущей мероприятия. Девочка в дуэте с Вячеславом Макаровым провела торжественную церемонию награждения «ТЭФИ Kids – 2020».

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На сцене Микелла появилась в брючном костюме оверсайз цвета фуксия. И призналась, что этот день не забудет никогда.

«Вчера был такой крутой день! Эмоции настолько переполняли, — призналась Микелла. И добавила: «Спасибо огромное организаторам за доверие и за невероятный вечер! Я счастлива».

Девочка сообщила, что трансляция церемонии по тв пройдет 12 октября на телеканале НТВ. Кстати, в новом сезоне Микелла стала телеведущей и теперь будит по утрам малышей и их родителей в программе «С добрым утром, малыши!».