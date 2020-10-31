Удачный уикенд: Бородина в вязаном платье в пол устроила танцы с Варвиной на вечеринке

Ксения Бородина недавно вернулась из отпуска. Ведущая телестройки набралась сил в Бодруме, где провела время с мужем Курбаном Омаровым и дочками: Марусей и Теоной. Там девушка смогла не только позагорать, но и увидеться с давней подругой Дарьей Пынзарь. Однако на днях она вернулась в Москву. Теперь телеведущая привыкает к настоящей осенней погоде и уже обзавелась теплыми обновками, чтобы не замерзнуть.

Обычно Ксения отказывается от выходов в свет и посиделок с подругами, посвящая свободное время семье. Однако 3 октября она решила отправится на костюмированную вечеринку, чтобы отметить Хеллоуин. Дома нарядились даже ее дочки. Старшая Маруся стала пиратом, но при этом надела из органзы и черный жакет. А вот Маруся предстала в виде девочки-скелета с розовой юбкой. Бородина не осталась в стороне, предпочитая сделать упор на стиль, а не на устрашение.

Телеведущая облачилась в вязаное платье в пол с разрезом. Акцент на талии она сделала с помощью пояса-кушака. Кремовые туфли с носком в тон завершили лук. Свое лицо расписала карандашом, имитируя шрамы, а губы накрасила черной помадой. А вот Курбан наряжаться не стал.

На вечеринке Ксения отрывалась, зажигательно танцуя. Компанию ей составила Наталья Варвина, которая перевоплотилась в подружку Джокера — Харли Квин. Они вместе отрывались на танцполе.

«Многие пишут, ой, это не наш праздник, зачем его отмечать у нас?! Ребят, научитесь быть проще и лояльнее. Мы все выросли на американских фильмах и окунутся в эту атмосферу хоть на денек, не считаю преступлением. Посмотреть на смерть под другим углом, как бы сделать ее менее страшной и в какой-то мере посмеяться над ней», — отметила звезда.

Однако многие поклонники с ней не согласились и осудили девушку. При этом преданные фанаты отметили, что у нее роскошный и очень стильный костюм.