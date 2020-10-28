Декольте в каменьях: Ирина Пегова в черном платье со шлейфом из перьев блеснула формами

Ирина Пегова является заслуженной артисткой России. Поклонники ее любят не только за доброту и веселый нрав, но и за отсутствие комплексов. 42-летняя девушка обладает пышными формами, но это не мешает ей стильно одеваться, как и показывать класс на танцполе. А теперь актриса участвует в шоу «Ледниковый период» , где уже успела удивить судей. Она даже получила похвалу от Татьяны Тарасовой, когда выступила под русскую композицию в платье в цветочек.

К слову, Ирина и в жизни любит простые наряды в русском народном стиле. Она выросла в деревне, поэтому ценит простоту и удобство. На льду пока ее в основном тоже видели только в скромных образах. Однако для нового выступления в шоу актриса выбрала яркий наряд. Она выбрала черное платье со шлейфом из перьев. Декольте Пеговой было усыпано каменьями, сверкающими в свете софитов. Наряд подчеркнул ее пышные формы и позволил показать бедра.

Напарник девушки Алексей Тихонов в черном костюме дополнял свою спутницу. Они вновь показали несколько эффектных поддержек, перехватов и грациозные танцы. При этом Ирина очаровывала публику своей актерской игрой. На этот раз платье добавило колорита и позволило ей засиять на льду. Однако пока самой сильной парой остается Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Они не сдают лидирующих позиций. К ним подбирается Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

В новом выпуске впервые проект покинет одна из пар участников. Неудивительно, что переживает за свой прокат Ольга Бузова, которой пока не удается впечатлить судей. Увидеть другие образы соревнующихся в проекте звезд можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro, а насладиться шоу реально уже в эту субботу, 31 октября, на Первом канале.