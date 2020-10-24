«Это грандиозно»: Пегова в подвязках и двойном платье восхитила судей танго с Тихоновым

Ирина Пегова всегда умела удивлять поклонников. Актриса кино и театра обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей быть привлекательной девушкой. Артистка в свое время уже побеждала в «Танцах со звездами». Теперь она решила принять участие в «Ледниковом периоде», поэтому постоянно находится на льду. 42-летняя артистка не скрывает, что ей приходится сложно, но ее старания видят судьи.

Так вышло, что первые выходы Ирины на лед в паре с Александром Тихоновым были не самыми удачными, но постепенно они стали набирать обороты и к четвертому выступлению подготовились так, что буквально сразили Татьяну Навку, Татьяну Тарасову и других членов жюри. На этот раз актриса облачилась в шелковое платье в горох. Она сыграла выпивоху вместе с партнером. Они показали несколько поддержек и эффектные элементы. Пегова даже прокатила партнера, когда он облокотился на нее лицом. В конце номера девушка сняла с себя платье, оставшись в белом пеньюаре и показав подвязки с чулками. Простой образ добавил в номер изюминки.

Судьи были впечатлены их танго. Они поставили высшие оценки паре. Лишь Елена Исинбаева дала 5,9, за технику. Даже Алексей Ягудин назвал выступление сбалансированным. «Вау», — заявил ведущий. Приглашенный судья Андрей Бурковский не скрывал, что ему симпатизирует Ирина.

«Это был просто спектакль от начала и до конца. Это очень круто, чтобы были нюансы: ты поправляла платье, очки, когда была в поддержке. Ну очень крутой номер», — заявил он.

«Это такое счастье, такая работа. Я то уж точно знаю, понимаю. Каждую секунду, каждый шаг, ты улыбаешься. Это грандиозно! Правда, спасибо», — сказала Татьяна Навка. «Во-первых, совершенно гениальная музыка. Я что хочу сказать. Тут говорили, если Ира поднимет Лешу и провезет его, как Анисина возила Пейзера, то он получит 6.0. Как обещали, так и сделали. Это номер, который хочется смотреть наедине с собой. Такие есть заходы и тончайшее взаимоотношения и глазки, как будто подглядываешь в замочную скважину. Это очень интересно», — высказалась Татьяна Тарасова.

Таким образом Пегова и Тихонов заняли четвертую строчку в общем зачете. Их обогнали Регина Тодоренко, Ольга Кузьмина и Евгений Пронин. Уже в следующем эфире пары начнут покидать проект.