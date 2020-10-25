«Выигрышный вариант на осень»: Пегова, Бородина и другие звезды выбрали юбки плиссе

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова рассказала порталу Teleprogramma.pro, какая базовая одежда в тренде этой осенью на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

Осенью каждой девушке хочется оставаться женственной и до наступления настоящих заморозков сохранять легкость в образах. Так как существуют ботфорты, лосины, гольфы и другие вещи, которые можно носить с юбками, то настоящие модницы стараются отложить джинсы и брюки, чтобы на работу, свидание или просто для выхода в кино, надеть юбку. О том, как этот базовый элемент гардероба обыгрывать осенью читателям портала Teleprogramma.pro рассказала модный эксперт Vogue Анна Бжедугова.

Звездные модницы

Одной из тех, кто никогда не упускает тренды, является Ксения Бородина. Она регулярно пополняет свою коллекцию люксовыми обновками. В октябре телеведущая отметилась в длинной юбке плиссе универсального черного цвета.

«В образе Ксении Бородиной явных минусов я не вижу. Как мне кажется, структура рубашки немного невнятная. Рукава в данном случае лучше бы смотрелись неподкатанными, а для придания «небрежности» можно было бы надеть массивную косуху», — пояснила Бжедугова.

52-летняя певица Валерия тоже не боится экспериментировать и несмотря на возраст регулярно появляется в ультрамодных нарядах. Юбки со складками она не оставила без внимания.

«Сочетание юбки с верхом, который ее прикрывает — это очень выигрышный вариант на осень, особенно для тех, кто пытается скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Обычную девушку в ритме трудовых будней в таком образе было бы странно лицезреть», — отметила Анна.

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Она делает все, чтобы оставаться молодой, а также подбирает женственные наряды. Светская львица решила напомнить, как привлекательно может выглядеть девушка, если носит юбку с гольфами.

«Короткая плиссированная юбка, кто бы что ни говорил, актуально для девушек в молодом возрасте. Ее сочетание с гетрами — очень опасный вариант, который может сделать образ инфантильным. Выбор нейтральных цветов в этом случае спас ситуацию», — высказалась эксперт по моде.

А вот Ксения Собчак признавалась, что только с возрастом ее вкус улучшился. Юбки плиссе она носит последние несколько лет, комбинируя их с блузками и жакетами. Недавно в ее коллекции появилось и платье в складку.

«Образу ставлю 10 баллов из 10. Отличный цвет, изумрудный очень хорошо сочетается с черным, бежевым и коричневым. Короткая длина пальто сделала образ гораздо более интересным, чем если бы оно было длинным», — жала оценку Бжедугова.

«Второй образ такой же лаконичный, как и первый. Серый цвет добавляет строгости и повышает градус серьезности, но опять же, короткий пиджак и плиссированная юбка такой длины вместе дают интересное, стильное сочетание», — добавила она.

Не стоит забывать про Яну Рудковскую, которая является едва ли не главной модницей в России. Ее гардеробной может позавидовать любая светская львица. Юбки плиссе она сочетает с жакетами. Ее любимый лук — тотал Dior.

«Яна Рудковская обожает принт, судя по ее образам. Невооруженным взглядом заметно, что образ перегружен. Принт везде, он пересекается, но не работает заодно», — отметила Бжедугова.

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова даже после родов держит форму. А став свободной девушкой, она стала еще женственнее одеваться. Для одной из прогулок она сочетала тренч, ботфорты с юбкой в складку.

«Крутой, современный образ. Ботфорты с юбкой и тренчем — это беспроигрышный вариант на выход осенью. Длина юбки подходящая, а разрез позволяет ботфортам полночью обратить на себя внимание», — заявила Анна.

Ирина Пегова является обладательницей не только актерского атланта, но и нестандартной фигуры, но она не боится облачаться в женственные наряды. Юбки миди актриса носит редко, но не стесняется своих форм.

«Для девушек в теле плиссированная юбка может стать спасением, а может целиком испортить весь образ, подчеркнув недостатки. В данном случае длинна, в сочетании с футболкой, которая сидит по фигуре, сразу прибавляет объема в талии. Здесь юбка как раз сделала образ инфантильным, чего уж говорить о двух хвостиках, которые только добавили масла в огонь. Если юбку заменить на миди, сверху надеть ту же самую футболку или из более плотного материала и большего размера — все выглядело бы иначе», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.