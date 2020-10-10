«Жарко»: постройневшая Пегова в платье небесного цвета выступила на льду с Тихоновым

Актриса произвела впечатление на многих поклонников не только грацией, но и своей красотой.

Ирина Пегова не скрывает, что любит простые и лаконичные платья. Актриса не только в кино, но и в обычной жизни носит наряды с цветочным принтом, или платья в пол в постельных тонах. В свои 42 года девушка обладает нестандартной фигурой. При этом она умело подчеркивает свои достоинства. Недавно Ирина стала участницей «Ледникового периода». Артистка не боится трудностей и уже ранее демонстрировала свои способности публике в рамках другого танцевального проекта.

После первых тренировок многие отмечали, включая историка моды Александра Васильева, что Ирина постройнела. Теперь, когда уже активно идет шоу и зрители наблюдают за участниками, актриса не устает поражать фанатов своим преображением. Для очередного выступления в паре с выдающимся хоккеистом Алексеем Тихоновым, она облачилась в платье небесного цвета с белым воротником и цветочным принтом.

С каждым разом Пегова все лучше держится на коньках. На этот раз она продемонстрировала красивые поддержки с партнером и восхитила публику своей грацией и постройневшей фигурой. Наряд подчеркнул ее талию и позволил показать стройные ноги.

«Будет (как ни странно) жарко! Тема выпуска дуэты», — написала в Сети звезда.

Многие поклонники одарили артистку комплиментами. Некоторые не скрывают, что болеют за нее. «Ирочка, вы не только классно валялись, но и замечательно катались! Спасибо вам», «Ирина, смотрю только из — за вас», «Обожаю вас! Такая милая, с красивыми глазами, с сумасшедшим темпераментом, талантище и просто очаровашка!», «О боже! Ирина, вы потрясающая, волшебная, все могущая какая-то… Вау, короче», — прокомментировали пост подписчики.