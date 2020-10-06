Итальянские каникулы: Вера Брежнева в сером костюме и уггах собрала оливки в собственном саду

Вера Брежнева в недавних пор все чаще публикует фото со своим мужем Константином Меладзе. Однако раньше певица даже редко выходила с ним в свет. У пары нет общих детей, но девушка планирует подарить ему наследников. И это при том, что у нее уже подрастают две дочки — Сара и Соня. У композитора также есть дети от прошлых отношений: две девочки и сын. К слову, свадьбу они сыграли тайно в 2015 году в Форте-дей-Марми, где теперь любят отдыхать. Там у пары есть просторный особняк.

Вот и недавно Вера стала публиковать фото из Италии: сначала она побывала во Флоренции, а на днях поделилась видео, где танцует в месте, похожем как раз на Форте-дей-Марми. По всей видимости, там певица набирается сил перед длинной зимой и готовится отметить годовщину отношений с мужем, так как их свадьба была в октябре. А пока Брежнева впервые показала свой собственный сад с оливковыми деревьями.

Очередной день артистка посвятила сбору урожая. Вера собрала мешок оливок. При этом певица предстала в сером спортивном костюме, косынке в тон и уггах. Звезда позировала без макияжа, но в солнцезащитных очках.

«Самый главный собиратель оливок в саду и еще один», — отметила Брежнева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Многие также одарили комплиментами красивый сад. Как оказалось, девушка любит блистать не только на сцене. Напомним, что сейчас также проводит время не в России Кристина Орбакайте. На днях она тоже показала сад и огород на американской ферме, где с семьей собрала яблоки и овощи.