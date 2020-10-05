Уикенд на американской ферме: Орбакайте в лосинах собрала урожай с дочкой

Певица призналась, что запаслась не только яблоками, но и овощами. Она показала идеальный сад и грядки.

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она любит свою родину. Еще недавно карантин певица переживала дома с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Но при первой возможности они улетели в Майами, где отдохнули в своем особняке. А осенью перебрались в Нью-Йорк, так как наследница артистки пошла в третий класс. Теперь семья собирается вечерами или на выходных, чтобы интересно провести время.

Орбакайте уже каталась на лодке в Бруклине, поднималась на самую высокую смотровую площадку, каталась в корабле возле статуи Свободы. А вот минувшие выходные певица с мужем и дочкой провела на американской ферме. Артистка смогла собрать яблоки в саду, а также вместе с наследницей осмотрела грядки с овощами. Кристина предстала в черных лосинах и тунике. Ее образ дополняли кроссовки.

Клавдия тоже надела лосины, которые сочетала с розовым джемпером и черным плащом. «Привет, мама», — неожиданно поздоровалась девочка. «Привет, ты тоже яблоки собираешь?! Клади в авоську», — сказала ей Орбакайте. Они также попробовали яблоки. Один запах пленил певицу. «Это нам, а это Дени», — сказала Клавдия, сорвав еще яблок.

Потом девочка отправилась на грядки. Она показала ровные ряды капусты. После чего внучка Аллы Пугачевой нашла баклажаны. Поклонники восхитились дружной семьей: