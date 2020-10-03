«Всегда в моем сердце»: Вера Брежнева поделилась редкими фото с Константином Меладзе

Вера Брежнева несколько лет назад удалила все совместные фото со своим мужем Константином Меладзе. Это спровоцировало слухи о разладе в семье. Тем более, что в звездной тусовке стали поговаривать, что композитор увлечен одной из молодых солисток группы «ВИА Гра». Однако потом артистка все же развеяла домыслы. Она провела отпуск с возлюбленным и младшей дочкой от прошлых отношений Сарой.

Также карантин весной Вера провела с близкими. Она почти не покидала особняк и даже делилась трогательными видео с супругом. Однако позже артистка вернулась к привычной жизни. Она провела некоторое время в Киеве, а потом с головой ушла в работу. Позже артистка прилетела в Италию, откуда стала делится снимками. Но накануне Брежнева решила впервые за долгое время пообщаться с поклонниками. Она даже поделилась редкими фото с мужем.

На одном из кадров певица предстала в футболке и широких черных брюках. Она держала Константина за воротник рубашки. Фото было сделано за кулисами одного из проектов. «А где Константин?» — спросили у звезды. «Всегда в моем сердце», — ответила Вера. Также она рассказала, какой самый запоминающийся подарок ей дарил возлюбленный. «Лучший мой подарочек — это он», — заверила артистка.

Брежнева опубликовала снимки, на которых Меладзе ее обнимает. Также она показала домашний кадр, на котором лежит на диване в объятиях своего избранника. Девушка дала понять, что счастлива с ним. Когда поклонники отметили, что артистка излучает добро и свет, а также назвали любящей женой, то певица поблагодарила за такие слова. «Получаем то, что излучаем», — отметила знаменитость. К слову, не так давно она призналась, что планирует завести общих детей с мужем. Пока от прошлых отношений у нее есть две дочки Соня и Сара.