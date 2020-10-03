Подхватила тренд: Брежнева выбрала джинсовые мини-шорты и косынку, как у Маликовой

Вера Брежнева для многих является эталоном красоты и иконой стиля. Бывшая солистка «ВИА Гры» живет в браке с Константином Меладзе. Она любит путешествовать, но обычно отпуск проводит в Италии. После карантина певица около месяца провела в Киеве, где выступала и посещала светские мероприятия. Певица не скрывает, что интересуется модной индустрией. Она посещает показы и сама носит стильные наряды известных дизайнеров.

Накануне Вера решила пообщаться с поклонниками. Певица несколько часов рассказывала о своей жизни, отвечая на вопросы пользователей Сети. Она даже поделилась редкими фото со своим мужем. Многие открыто восхищались красотой 38-летней девушки и просили у нее советов. «Богиня», — заявила одна из ее фанаток. В ответ Брежнева тоже назвала ее богиней. При этом артистка поделилась снимком, на котором предстала в черной майке и джинсовых мини-шортах. А на ее голове красовался пудровый платок. Этот аксессуар стал трендовым. В платке ранее отметились Наталья Водянова и Стеша Маликова, а также невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова.

Поклонники восхитились красотой певицы, а также ее безупречной фигурой. Многие отметили, что Меладзе очень повезло. К слову, Брежнева также рассказала, чем занимается ее младшая наследница Сара. Девушка живет с мамой. Она опубликовала фото 10-летней дочки в школьной форме.