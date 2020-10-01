«Один из главных трендов»: Брежнева предстала в худи Moschino и ботфортах на шнуровке

Вера Брежнева не скрывает, что любит путешествовать. В этом году она провела не один месяц в Киеве, где выступала и находила время на отдых. Более того, артистка посетила украинскую Неделю моды. Все чаще артистка старается бывать на модных показах. Она дружит с моделью Еленой Перминовой, с которой летала в Париж на Неделю моды. Также в гардеробе звезды много брендовых вещей, а год назад она принимала участие в создание туфель с известной маркой Aquazzura.

Недавно Вера оказалась в Италии, которую очень любит. Певица гуляет по Флоренции и наслаждается последними теплыми деньками. При этом она вышла на связь с поклонниками 30 сентября и поздравила всех с днем ангела. Девушка позировала в леопардовой рубашке свободного кроя.

«Всем привет. Очень захотелось записать видео. У меня сегодня двойной праздник. Первый — это День Веры, Надежды и Любви. Желаю всем ангела рядышком», — отметила звезда.

Также она поделилась кадром, на котором позирует с подругой во время фотосессии. Брежнева предстала в объемном черном худи с принтом Moschino и грубых ботфортах на шнуровке. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Образ артистки для портала Teleprogramma.pro оценил стилист Руслан Громов.

«Вера Брежнева с годами только набирает модные обороты, ее образы становятся все интереснее, она не боится экспериментировать. Данный аутфит — очередное смелое решение, лук стильный и невероятно привлекательный, а что самое главное, образ не так популизирован в массах. Не могу сказать, что это свежее решение, я не раз наблюдал подобные Lookbook. Так же, должен заметить, принт на худи Moschino невероятно актуален в этом году, цепи, кольца и другие крупные железные элементы. Грубая обувь на высокой подошве является одним из главных трендов 2020 года. Что касаемо макияжа и укладки, Вера — большой спец в этом вопросе, как мне известно, она часто макияж и укладки на съемки делает самостоятельно, без какой-либо помощи», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.