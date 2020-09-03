«Жизнь прекрасна»: Анна Нетребко в пудровом костюме отведала вареников в центре Москвы

Анна Нетребко в этом году на три месяца стала домохозяйкой. Она пережила карантин в Вене, где у нее есть своя квартира. Певица не только навела порядок в гардеробной, но и улучшила кулинарные навыки. Но вскоре ее жизнь вернулась в прежнее русло. После отпуска в Турции она отправилась на гастроли. Только в Италии артистка провела целый месяц со своим мужем Юсифом Эйвазовым. А на днях она прилетела в Москву.

Так как границы открыли не все страны, то Анне было сложно прилететь в Россию. На следующий день она дала свой первый концерт после карантина. Артистка сначала предстала в шифоновом платье-балахоне цвета янтаря, а потом поднялась на сцену в мерцающем платье в пол с глубоким декольте. Нетребко спела арию со своей супругом. Поклонники с теплом и овациями встретили пару. Певица получила много комплиментов в тот вечер.

А на следующий день у звезды выдалось свободное время. Она отправилась гулять с Юсифом и друзьями. Анна не скрывает, что любит вкусно поесть и не бережет свою фигуру. А вот ее муж в прошлом году феноменально похудел. Влюбленные заглянули в кафе в центре Москвы. Оперная дива предстала в нюдовом костюме с легкой блузкой в тон.

«Пока мой похудевший, отощавший муж пошел есть свои салаты, мы с Ибрагимовым наслаждаемся варениками с картошкой, капустой, побольше сметаны. Прямо вот в этом замечательном месте. У нас тут есть все: будильник, радио, Большой театр. ЦУМ опять же рядом. Жизнь прекрасна. Книжки можно почитать», — отметила она.

После трапезы Нетребко прогулялась по Красной площади и заглянула в ГУМ. Она любовалась красотами старинного здания. А по возвращению в номер артистка похвасталась новой сумкой. Она обожает коллекционировать шляпы и подобные аксессуары. Недавно певица выпустила даже сумки своего дизайна.