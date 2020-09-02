В янтарном шифоне: Нетребко в платье-балахоне с летящей юбкой прогулялась по Москве

Анна Нетребко еще весной переживала, что осталась без работы из-за карантина. Артистка находилась в своей квартире в Вене. Она успела навести порядок в гардеробе, побыть с сыном Тьяго и усовершенствовать кулинарные навыки. Однако уже летом певица вернулась к работу. Она успела выступить в Германии, Австрии и целый месяц гастролировала по Италии. А на днях звезда приехала в Россию вместе с сыном и с своим мужем — азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.

По словам Анны, добраться на родину ей было сложно, но она смогла найти выход. Прилетев в столицу, уже через день оперная дива впервые выступила в России после карантина. Артистка предстала в платье-балахоне в пол свободного кроя из шифона янтарного цвета. Образ с летящей юбкой дополнили босоножки. Волосы певица собрала в низкий пучок, а также сделала макияж с акцентом на губы. Юсиф предпочел черный костюм, а на его плече была сумка Dolce&Gabbana. Так они шли по улице в Большой театр.

На сцене Нетребко предстала в мерцающем платье похожего фасона с глубоким декольте. На публике артистку сопровождал ее муж.

«Первый рабочий день в Москве. Спасибо, дорогой Денис Мацуев за то, что организовал такой чудесный вечер живой музыки и встречи друзей», — отметила артистка.

Подписчики восхитились ее образом. Многие заявили, что выглядела Анна по-королевски.