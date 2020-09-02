«Не просто было попасть в Россию»: Анна Нетребко в песочном жакете отметилась Москве с мужем

Оперная дива впервые после карантина приехала на родину. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

Анна Нетребко, как известно, живет на две страны. У нее есть квартира в Нью-Йорке, а также уютное жилье в Вене. В этом году артистка провела три месяца в Австрии во время пандемии коронавируса. Она соблюдала карантин, поэтому успела навести дома порядок, усовершенствовать кулинарные навыки и отдохнуть. Несмотря на удручающие прогнозы, уже в начале лета певица вернулась на сцену. Последний месяц лета она гастролировала в Италии.

А 1 сентября Анна и ее муж Юсиф Эйвазов прилетели в Москву. Они в скором времени дадут концерты в Большом театре. Оперная дива запечатлела себя в автомобиле. Она предстала без макияжа и с собранными в пучок волосами. Артистка облачилась в жакет песочного цвета. Рядом с ней сидел возлюбленный, а место на переднем сидении она уступила сыну Тьяго.

«Непросто было попасть в Россию, но мы это сделали. Hello Moscow! Здравствуй златоглавая Москва», — прокомментировала кадры звезда.

Они прокатились по центру города, увидев памятник Петру I, Крымский мост и красные башни Кремля. Поклонники восхитились тем, как выглядит 48-летняя оперная дива. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красавица!», «Ура, дождались», «Неужели можно будет встретить Анну на улицах столицы», «Какая крутая», «Анечка, молодая такая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что Нетребко даст несколько концертов в сентябре. Это будет опера «Дон Карлос», где задействован и ее муж. Также пара приедет вновь в Москву в октябре.