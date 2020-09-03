«Выглядит более хрупко»: Нетребко в «искрящем» платье в пол оттенка пламени поднялась на сцену

Анна Нетребко давно стала для многих поклонников иконой стиля. За время карантина многие соскучились не только по ее вокалу, но и ярким образам. Этим летом она отдохнула в Турции, а потом возобновила концерты. Артистка смогла выступить в Германии, Австрии и целый месяц гастролировала по Италии. Она демонстрировала стильные летние образы. Несмотря на нестандартную фигуру, певица ловко подбирает себе наряды. А на днях она прилетела в Москву.

По словам Анны, добраться в Россию было непросто. В первый вечер она прокатилась по центру города с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. А уже на следующий день артистка порадовала поклонников вечерними образами. Сначала она прогулялась по улице в платье-балахоне из янтарного шифона. В этом наряде певица предстала на встрече с журналистами. А уже на сцене Нетребко блеснула в мерцающем платье в пол с рукавами-бабочками и глубоким декольте. Волосы она собрала в пучок и сделала неброский макияж. Ее муж предстал в смокинге.

Выступление прошло феерично. Анну осыпали комплиментами. «Нереально хороши», «Какие красивые! Аж дух захватывает!», «Роскошный! Созданы друг для друга», «Вы такие роскошные оба», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила их образ имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Роскошный сценический образ, который „искрится и пылает“ за счет красного цвета оттенка „языки пламени“ и сверкающих, на фоне софитов, страз. В объемном платье Анна выглядит более хрупко и очень грамотно подчеркнута зона декольте V-образным вырезом, что удлинило шею и добавило стройности. Поскольку платье очень активное, Анна не стала перегружать его объемными украшениями, хотя, при гладкой прическе и глубоком вырезе, прямо просятся в образ объемные серьги, которые поддержали бы объем платья. Но Анна отдала предпочтение более элегантному прочтению, где активна только одна вещь. Анна Нетребко роскошная женщина и блистать — это ее!» — высказалась эксперт.

Добавим, что в ближайшие дни Анна выступил на сцене большого театра с постановкой «Дон Карлос».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.