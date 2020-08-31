Анна Нетребко в «золотом» платье в пол и накидке из органзы блеснула на сцене под звездами

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не только являются супругами, но и коллегами. Влюбленные вместе уже почти пять лет. У артистки от прошлых отношений есть сын Тьяго, который стал для ее избранника практически родным. Оперная дива весь карантин провела с семьей, а вот лето у нее началось с отдыха в Турции, а потом она отправилась на гастроли в Италию, которые длились месяц. Певица почти каждый день представала в новых трендовых нарядах.

Поклонники давно называют Анну иконой стиля. Сама артистка не скрывает, что ей нравится комбинировать наряды. Она собрала целую коллекцию шляпок, а недавно выпустила сумки собственного дизайна. Свой концертные костюмы певица тоже покупает сама. А на днях Нетребко приехала в австрийский город Графенегг, где сначала устроила распевку в поле с подсолнухами. Оперная дива выглядела ярко в платье свободного кроя. А вечером уже блистала на сцене под открытым небом.

Для такого случая Анна облачилась в платье в пол с глубоким декольте. Наряд полностью состоял из золотых пайеток. Накидка из органзы с вышивкой дополняла царственный образ. Волосы она собрала, показав крупные серьги в ушах. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и загорелую кожу.

«Заключительный концерт этого лета — прекрасный Австрийский Графенегг. Сцена под звездами с такой теплой атмосферой», — написала звезда.

Поклонники восхитились оперной дивой. Многие признались, что не могут ей налюбоваться. «И полюбоваться не грех», «Офигенная! Извините что такое слово говорю — других слов нет!», «Какой прекрасный голос! Присутствующим можно было только позавидовать», «Блистать всегда, блистать везде до дней последних донца», «Шикарный наряд, потрясающе выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в начале сентября Нетребко и Эйвазов приедут в Москву, чтобы выступить в Большом театре.