«Все-таки 1-й класс»: Юдашкина в белоснежном жакете пришла в гости к Пугачевой и Галкину

В замок Примадонны наведалась жена Валентина Юдашкина с праздничным тортом. Она решила поздравить Лизу и Гарри Галкиных с их первым посещением школы.

Алла Пугачева недавно пережила легкий стресс. 1 сентября она впервые отвела шестилетних Лизу и Гарри в школу. Певица для такого случая выбрала молодежный наряд с белой мини-юбкой и косухой. А двойняшки предстали в школьной форме. Артистка даже не сдержала слез, когда они пошли на уроки. Как выяснилось позже, звездным наследникам очень нравятся занятия.

Спустя два дня Максим Галкин заснял детей, которые только пришли с учебы. Лиза предстала в черных лосинах и футболке с бахромой, а ее брат в шортах и алой футболке. «Просто норм», — дала свою оценку учебному дню девочка. «Ну довольны дети», — заметила Алла Борисовна. Певица тоже попала в кадр. Она предстала в шифоновом платье миди с объемными рукавами и цветочным принтом. «Ну заходите, бегом», — скомандовала она.

Как оказалось, к ним в гости пришла Марина Юдашкина. Она решила поздравить малышей и вместе с подругой отпраздновать начало их учебы. Жена Валентина Юдашкина предстала в черных брюках с поясом и белоснежном жакете. Она стояла на кухне, распаковывая торт в форме единицы и пирожные. Вкусными сладостями любовался Гарри со своим папой.

«Ребятам! Все-таки 1-й класс! Первый раз в первый класс. Ты видишь, какая единичка? Все из фруктов. Будете сейчас кушать!» — похвасталась Марина.

«Прекрасно, я пошел это есть. Или ты будешь есть?» — спросил Галкин, гладя сына по голове.

По всей видимости, в замке наметился теплый вечер в приятной компании.