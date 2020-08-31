«Стройнят силуэт»: Марина Юдашкина облачилась в струящуюся нюдовую юбку и джемпер оверсайз

Валентин Юдашкин этим летом предпочитает не сидеть дома. После карантина, который продлился почти три месяца, модельер старается при любой возможности видеться с друзьями. Он уже побывал в гостях у Аллы Пугачевой со своей женой Мариной. Также пара посетила свадьбу сына Валерии — Арсения Шульгина. Каждый раз жена кутюрье восхищала поклонников элегантными образами. К слову, в 61 год она может похвастаться стройной фигурой.

А накануне Марина побывала на новоселье у друга по имени Алексей. Она позировала на тропинке у особняка в струящейся нюдовой юбке макси и вязаном джемпере оверсайз в тон. Сандалии, клатч и крупные браслеты дополняли монохромный лук. Жена Юдашкина распустила волосы, а также подчеркнула природную красоту неброским макияжем.

«На новоселье у нашего друга Алексея! Счастья ему в этом доме!» — написала она.

Поклонники вновь восхитились ее стилем. «Марина, очень нравится ваш стиль! Соответствует возрасту, всегда красиво и элегантно!», Вы «Всегда такая скромная и очень красивая», «Такая элегантная», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Женственный образ в стиле „Элегантный шик“. Все выстроено пропорционально и логично. Натуральность и естественность сейчас в тренде, как и монохром, поэтому легкая юбка в пол в сочетании с вязанным трикотажным джемпером цвета нюд, не только визуально вытягивают и стройнят силуэт, но и подчеркивают натуральность и естественность, где акцент на качество и ухоженность. Все это поддержано и нюдовым макияжем, и прической с легкой небрежностью. Вязанные, уютные вещи предстоящей осенью будут просто на пике. Так что джемпер в тренде, V — образный вырез горловины удлиняет шею. Все модно, стильно, элегантно и работает на Марину», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.