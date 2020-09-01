«Добавила роста»: Алла Пугачева выбрала бомбер и белоснежную юбку плиссе для 1 сентября

Модный эксперт Лариса Тимиряева для портала Teleprogramma.pro оценила образ Примадонны, в котором певица проводила детей в школу. По словам стилиста, наряд получился в стиле спорт-шик.

Алла Пугачева и Максим Галкин еще год назад стали искать для двойняшек Лизы и Гарри хорошее учебное заведение. Они хотели, чтобы школа находилась недалеко от их замка. Как известно, малыши с раннего возраста занимались с преподавателями дома. Они уже знают французский и английский языки, а также умеют читать. 1 сентября родители отвели двойняшек в Первую Московскую гимназию.

На встрече с учителями первой появилась Алла Борисовна. Она выбрала модный образ, поэтому даже столпившиеся у входа в здание журналисты не сразу ее узнали. Певица предстала в белой мини-юбке плиссе и черной блузке. Куртка-бомбер и кеды дополняли образ. Примадонна вновь сделала акцент на стройные ноги. У нее была объемная прическа, а также очки. А вот Галкин выбрал очень яркий лук — рваные джинсы и рубашку в алую клетку. Певица не сдержала слез в объятиях мужа, когда провожала детей на урок. К слову, Лиза и Гарри были в школьной форме.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — поделился шоумен.

Поклонники восхитились малышами. Конечно, многие поразились моложавому виду 71-летней Аллы Борисовны. Она получила много комплиментов. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды Лариса Тимиряева.

«Модный, стильный, контрастный и динамичный образ в стиле спорт-шик. Контраст в черно-белом цветовом сочетании, в разнице текстур тканей и разнородности материалов: легкая белая юбка и кожаная куртка. Куртка-бомбер идеально сочетается и с юбкой, и со спортивной обувью. Правильно, что Алла Борисовна отдала предпочтение именно кедам, а не кроссовкам, они вместе с юбкой поддержали легкость образа. Не последнюю роль играет прическа, которая визуально добавила роста. Лук получился уместным ситуации. Алла Борисовна выглядит молодежно, как и положено мамочке первоклашек. Единственное, можно было бы длину юбки сделать чуточку ниже, чтобы прикрыть коленки, либо надеть плотные черные колготки или лосины, фактура куртки позволяет, но это ее выбор», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.