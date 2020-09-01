«Какие же прекрасные малыши»: Галкин запечатлел двойняшек Лизу и Гарри в школьной форме

Шестилетние дети Аллы Пугачевой стали учениками Первой Московской гимназии. Они познакомились со своей учительницей, а проводили их на занятия родители.

Алла Пугачева почти все лето провела в загородном имении. В этом году звездная семья не поехала на море. Однако певица не скучала, так как к ней частенько наведывались гости. Максим Галкин ухаживал за садом, а также играл с двойняшками Лизой и Гарри. К слову, шестилетние малыши с ранних лет изучали французский и английский языки. И теперь настал их час идти в первый класс. 1 сентября родители отвели своих наследников в Первую Московскую гимназию.

Примадонна сразила всех наблюдающих своим молодежным образом. Она предстала в белой мини-юбке, бомбере и кедах, показав стройные ноги. Галкин предпочел повседневный стиль: джинсы и рубашку в клетку. Но все внимание было обращено на их детей. Лиза и Гарри облачились в школьную форму, соответствующую престижному учебному заведению. Девочка была в юбке плиссе, как мама, и жакете, а ее брат в брюках и пиджаке.

Алла Борисовна расплакалась, когда провожала их на урок. Многие восхитились ее образом, а также первоклашками. «Поздравляю счастливых родителей и, конечно, сладкую парочку — Гарика и Лизоньку», — написала Елена Воробей. «Я что-то прослезилась», — поделилась Ирина Салтыкова. «Ну какие же прекрасные малыши», — присоединилась Наталья Ким. А для портала Teleprogramma.pro высказался о значимости школьной формы стилист Руслан Громов.

«Я считаю, что школьная форма должна соответствовать духу страны, ведь, как известно, у нас свободная страна с правом выбора. Дети не должны быть как инкубаторные цыплята. Форма, которую сейчас навязывают, убивает индивидуальность и заставляет подстраиваться под основную массу. Чем-то мне все это напоминает советское видение», — высказался эксперт.

«Строгому стилю определенно есть место в российских школах, но выбор должен быть. Одному ребёнку идет серая форма, а второму — синяя, третьему — и вовсе хочется классический чёрный костюм. Я, как и многие родители в этом году, собирал ребёнка в школу. Учитель поставил строгие рамки: классический темно синий костюм с элементами британской клетки. Синий костюм мы купили, рубашку заменили на белую футболку, а классические туфли на белые кроссовки. А клетка, я считаю, должна остаться за британцами, им она родней», — добавил он.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.